«Ползли на локтях, ведь руки за головой». Еще один лидчанин - о том, что творилось на мойке местного РОВД

Источник материала: Tut.by

Лидчанин Владислав Колышко вместе с друзьями был задержан 11 августа. Ребят выдернули из машины, в которой они ехали в гаражи ремонтировать глушитель, гаишники. Владислав рассказывает, что они не сигналили — просто проезжали мимо мирной акции. А дальше были ОМОН, избиение, обливание холодной водой на мойке лидского РОВД — и протокол, который молодому человеку, по его словам, пришлось подписать, «так как его обещали вернуть на мойку».



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY, носит иллюстративный характер

— Все случилось 11 августа около 20.50. Я и мои два друга ехали в машине по городу, никто не сигналил, не кричал, ничего противозаконного не делал. Сзади к нам подъехала машина ГАИ и включила маячки, впереди перегородил дорогу автозак. Выбежали сотрудники ГАИ и ОМОНа. Они начали вытаскивать нас из машины с криками: «Мордой в землю, руки за голову!». Мы вообще не понимали, что происходит, — вспоминает Владислав.

Вот видео задержания парней.

Молодых людей погрузили в автозак, где начали избивать. Потом привезли в лидский РОВД и определили в помещении мойки. Ребята сначала думали, что это какой-то ангар.

— Нам нарисовали баллончиком метку на одежде — кому-то ставили метки красным цветом, кому-то желтым, кому-то черным. Я так понимаю, это были обозначения, кого и как бить. Также группам людей давали клички. Например, «каменщики» — это те ребята, которые якобы кидали камни, мы были «BMW» — потому что забрали из машины, была еще группа «арматура». Всех жестко избивали, на крики «Пожалуйста, хватит!» реагировали новыми ударами. Били дубинками и ногами. Потом сказали: «Ползи в угол». И мы ползли на локтях, потому что руки были за головой. Когда привозили новых людей, их тоже избивали. Мы лежали лицом в пол примерно часа два. Кто-то попросил попить, омоновец ответил: «Ах ты, тварь, попить захотел?». Он включил воду и начал ледяной водой из шланга обливать всех, кто лежал на земле — и так примерно каждые 25−40 минут. Обливали со словами: «Чтобы вы не остывали».

Фото: предоставлено героем материала

Владислав рассказывает, что в какой-то момент на полу воды стало очень много. Стало тяжело дышать — и пришлось из-под себя ее пить, чтобы как-то иметь возможность вдохнуть, не поворачиваясь. Все это время люди лежали лицом в пол, за шевеления били.

У всех забрали личные вещи и телефоны.

— У нас спрашивали постоянно, кто нам заплатил. Заставляли кричать «Жыве Беларусь», «Милиция с народом» и другие кричалки. Все это время нам говорили, что мы мрази и хотим развалить страну, что, мол, мы что, думали, что в этой стране все изменится? — а ничего не изменится. На вопросы, можно ли в туалет, всем отвечали — ходить под себя, — рассказывает Владислав.

Через несколько часов его подняли и отвели в основное здание РОВД, там составили протокол, который он сначала отказывался подписывать.

— Я не участвовал в митинге, мы проезжали мимо. Но мне сказали, что если я не подпишу его, то меня «снова отправят на мойку». Я подписал. Кстати, нас троих забирали в одно и то же время из одной машины — а в протоколах разные места и время задержания.

Позже Владислава перевели в ИВС. В итоге ему присудили 10 базовых величин и отпустили.

Он уже снял побои и написал заявление на лидских милиционеров в Следственный комитет.

О том, что происходило на мойке лидского РОВД, нам рассказывал еще один лидчанин — 28-летний фотограф Ярослав Веселович. Его историю можно прочесть здесь .