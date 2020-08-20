В Минске 12 августа пропал 28-летний парень, он направлялся на работу в Королев Стан

Источник материала: Tut.by

Родные ищут 28-летнего парня из Жодино, который пропал 12 августа в Минске. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».



Фото: ПСО «Ангел»

Пропал Никита Сергеевич Кривцов, ему 28 лет. Парень из Жодино. 12 августа в первой половине дня он направлялся на работу из Минска в деревню Королев Стан. С того времени на связь с родными не выходит.

Родственники не смогли найти парня в изоляторах на Окрестина, в Слуцке и Жодино. О его местонахождении ничего неизвестно.

Никита нормального телосложения, его рост — 176 см, носит бородку, имеет много татуировок, на руке матрешка с именем Варвара.

Если вам известно о местонахождении парня, сообщайте по телефонам: +375295917348, +375336666033 (ПСО «Ангел»). Разыскивается Жодинским РОВД 102.