|
В Минске 12 августа пропал 28-летний парень, он направлялся на работу в Королев Стан
20.08.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родные ищут 28-летнего парня из Жодино, который пропал 12 августа в Минске. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Пропал Никита Сергеевич Кривцов, ему 28 лет. Парень из Жодино. 12 августа в первой половине дня он направлялся на работу из Минска в деревню Королев Стан. С того времени на связь с родными не выходит.
Родственники не смогли найти парня в изоляторах на Окрестина, в Слуцке и Жодино. О его местонахождении ничего неизвестно.
Никита нормального телосложения, его рост — 176 см, носит бородку, имеет много татуировок, на руке матрешка с именем Варвара.
Если вам известно о местонахождении парня, сообщайте по телефонам: +375295917348, +375336666033 (ПСО «Ангел»). Разыскивается Жодинским РОВД 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родные ищут 28-летнего парня из Жодино, который 12 августа пропал в Минске. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)