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В Минске 12 августа пропал 28-летний парень, он направлялся на работу в Королев Стан

20.08.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родные ищут 28-летнего парня из Жодино, который пропал 12 августа в Минске. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Фото: ПСО «Ангел»

Пропал Никита Сергеевич Кривцов, ему 28 лет. Парень из Жодино. 12 августа в первой половине дня он направлялся на работу из Минска в деревню Королев Стан. С того времени на связь с родными не выходит.

Родственники не смогли найти парня в изоляторах на Окрестина, в Слуцке и Жодино. О его местонахождении ничего неизвестно.

Никита нормального телосложения, его рост — 176 см, носит бородку, имеет много татуировок, на руке матрешка с именем Варвара.

Если вам известно о местонахождении парня, сообщайте по телефонам: +375295917348, +375336666033 (ПСО «Ангел»). Разыскивается Жодинским РОВД 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Родные ищут 28-летнего парня из Жодино, который 12 августа пропал в Минске. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
 
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