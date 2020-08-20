Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 августа. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 20 августа объявил о проведении комплексных тактических учений на западе страны. Видеокомментарий по этому поводу опубликован на сайте военного ведомства.

"Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства, — заявил глава Минобороны. — Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов".

"Исходя из этого мною принято решение о проведении комплексного тактического учения с войсками Западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. Данное решение сегодня доложено главе государства, им утверждено", — добавил он.

Хренин сообщил, что учения посвящены ведению "обороны и специальных действий" на гродненском направлении. В учениях, по его словам, будут участвовать "воинские части механизированных соединений, Сил специальных операций, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, разведки, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии".

"Могу с уверенностью сказать, что Вооруженные силы боеготовы, моральный дух высокий, и мы готовы к выполнению задач. Главной задачей для нас является сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны. И мы эту задачу выполним. Мы все белорусы. Это наша земля и мы ее никому не отдадим", — заявил министр обороны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министр обороны объявил о проведении комплексных учений на западе страны Минск, 20 августа. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 20 августа объявил о проведении комплексных тактических учений на западе страны. Видеокомментарий по этому...

Захар Щербаков, БелаПАН.