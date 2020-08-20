«Перегоняли в автозак и били». Читатели присылают видео о том, как силовики обращались с задержанными

Источник материала: Tut.by

После массовых задержаний, которые проходили в стране после выборов, читатели продолжают присылать в редакцию видео, где видно, как представители силовых ведомств бьют задержанных. TUT.BY обратился в милицию с вопросом, с чем было связано применение силы.



Фото: скриншот видео

В редакцию TUT.BY прислали видео, на котором видно, как силовики бьют людей, перегоняя их из автозака в автозак. Один из свидетелей данной ситуации рассказал, что видеозапись была сделана в ночь с 9 на 10 августа в районе улицы Володарского в Минске.

— Когда стали разгонять людей в районе Немиги, мы с друзьями забежали в какой-то из дворов, чтобы спрятаться. На одном из домов заметили пожарную лестницу и поднялись на крышу, — вспоминает собеседник. — Оттуда увидели, как люди в форме перегоняли людей из одного автозака в другой. Милиционеры выстроились в коридор, и, когда люди шли через этот коридор, их били.

Видео: читатель TUT.BY

На видео, продолжает собеседник, не попали моменты, когда некоторые люди, «которых выталкивали из автозака», падали.

— Люди в форме подбегали к ним по двое, трое подбегали и начинали бить лежачих, — продолжает собеседник. — Это происходило до того, как мы включили камеру и стали снимать.

За комментарием TUT.BY обратился в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. Нас интересовало, с чем связаны такие действия сотрудников милиции, и будет ли проводиться какое-то разбирательство по данной ситуации. Нам сообщили: на кадрах предположительно сотрудники внутренних войск МВД.

— Все, кому были причинены телесные повреждения, и они не согласны с действиями сотрудников милиции, имеют право обратиться в Следственный комитет или прокуратуру, — пояснили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.



Фото: скриншот видео

Еще одно видео, которое поступило нам в редакцию, также было сделано после выборов. По словам человека, который его прислал, на кадрах Молодеченский РОВД. На записи видно, как из милицейской машины достают несколько человек, бросают на землю и начинают бить дубинками. На кадрах видно не только сотрудников в черной форме, но и мужчин в форменных рубашках.

Видео: читатель TUT.BY:

В пресс-службе УВД Минского облисполкома подтвердили: действительно запись была сделана на территории Молодеченского РОВД. Происходило это 11 августа.

— Сейчас по данному факту проводится проверка, — уточнили в пресс-службе.