Завкафедрой факультета журналистики БГУ: «Я пойду поддержать студентов на акции»

Источник материала: Tut.by

«Если в стране не произойдут кардинальные изменения, то уже в следующем году у нас не будет сильных абитуриентов», — написала в своем Facebook заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ Ирина Сидорская. Она выступила в поддержку студентов, которые выходят на акции. TUT.BY приводит полный текст поста.

Ирина СидорскаяЗаведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ

Почему я сегодня пойду поддержать студентов на акции? Потому что я хочу:

1) Делать и дальше то, чем я занимаюсь уже более 20 лет и что люблю и умею делать лучше всего — учить моих студентов и проводить исследования. Потому что если в стране не произойдут кардинальные изменения, то уже в следующем году у нас не будет тех абитуриентов, к которым мы привыкли, — сильных, мотивированных, имеющих собственную позицию, ведь в нынешних условиях молодые люди — первые кандидаты на эмиграцию и прежде всего через обучение за границей. Я хочу своего профессионального будущего!

2) Академических свобод, которых с каждым годом становилось все меньше и меньше, а все больше и больше — «государственной идеологии», которая сведена к лояльности действующей власти.

3) Потому что когда мне придет пора выходить на пенсию, я хочу, чтобы в моей стране осталось поколение, которое эту пенсию мне будет зарабатывать: как сегодня мы зарабатываем пенсию для своих родителей.

4) Хочу, чтобы мой собственный взрослый сын не ждал, «когда откроются границы», а моя 16-летняя дочь хотя бы теоретически рассматривала возможность учиться дома.

5) Потому что даже если я не во всем согласна со студентами, это мои студенты, я люблю их и горжусь ими! Коллеги-преподаватели, призываю вас поддержать!

Справка: Ирина Сидорская — доктор филологических наук, кандидат философских наук, доцент. В 1991 году с отличием окончила отделение философии философско-экономического факультета БГУ, в 1994 году — аспирантуру кафедры философии и методологии науки.

В должности завкафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью находится с 2010 года. Имеет более 200 научных, научно-популярных и учебно-методических публикаций.

Замужем, двое детей.