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Гепрокурор: Участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно

21.08.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно. Видео с заявлением генпрокурора появилось в телеграм-канале ведомства.

Генпрокурор заявил, что продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

— Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством. О чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы, — сказал Конюк.

Он отметил, что согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность.

— Оно может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом и необходимыми для охраны общественного порядка и безопасности, а также здоровья населения. Предупреждаю, что участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, — сказал генпрокурор.

15 августа Конюк заявил, что все проводимые массовые мероприятия должны проходить в соответствии с действующим законодательством.

 
 
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно.
 
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