|
Гепрокурор: Участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно
21.08.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно. Видео с заявлением генпрокурора
Генпрокурор заявил, что продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.
— Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством. О чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы, — сказал Конюк.
Он отметил, что согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность.
— Оно может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом и необходимыми для охраны общественного порядка и безопасности, а также здоровья населения. Предупреждаю, что участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, — сказал генпрокурор.
15 августа Конюк
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)