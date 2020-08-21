Гепрокурор: Участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно

Источник материала: Tut.by

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно. Видео с заявлением генпрокурора появилось в телеграм-канале ведомства.

Генпрокурор заявил, что продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

— Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством. О чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы, — сказал Конюк.

Он отметил, что согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность.

— Оно может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом и необходимыми для охраны общественного порядка и безопасности, а также здоровья населения. Предупреждаю, что участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, — сказал генпрокурор.

15 августа Конюк заявил , что все проводимые массовые мероприятия должны проходить в соответствии с действующим законодательством.