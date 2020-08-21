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Сегодня в Бресте футбол. Будут перекрытия и ограничения движения
21.08.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 августа с 20.00 до 21.45 часов на стадионе спорткомплекса «Брестский» пройдет матч 30-го чемпионата Беларуси по футболу между ФК «Динамо» (Брест) и ФК «Белшина» (Бобруйск). Водители, имейте в виду, будут ограничения движения.
В связи с проведением матча напротив спорткомплекса по Гоголя и Коммунистической с 17.00 часов до окончания футбольного матча будет запрещена парковка.
С 18.30 часов до окончания матча будет ограничено движение по Коммунистической на участке от Воровского до Гоголя, по нечетной стороне Гоголя, от Наганова до Коммунистической, а также (при необходимости) — по четной стороне Гоголя от Ленина до Наганова.
По окончании матча (при необходимости) на перекрестке Ленина и Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.
Уважаемые водители, планируйте маршрут своего движения заблаговременно — используйте альтернативные улицы.
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21 августа с 20.00 до 21.45 часов на стадионе спорткомплекса «Брестский» пройдет матч 30-го чемпионата Беларуси по футболу между ФК «Динамо» (Брест) и ФК «Белшина»...
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