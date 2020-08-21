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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нетеплый прием на БМЗ Призывы к протестам и забастовкам, накаленный информационный фон, когда то и дело появляются новости о якобы остановленных производствах - в таких обстоятельствах...

Призывы к протестам и забастовкам, накаленный информационный фон, когда то и дело появляются новости о якобы остановленных производствах - в таких обстоятельствах сложно понять, действительно ли трудовые коллективы поддаются этой волне. Сегодня в Жлобине поддержать якобы бастующих людей на БМЗ приехала Мария Колесникова. И вот что получилось, когда она встретила не свою массовку, а настоящих рабочих.