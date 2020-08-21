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Нетеплый прием на БМЗ
21.08.2020 22:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПризывы к протестам и забастовкам, накаленный информационный фон, когда то и дело появляются новости о якобы остановленных производствах - в таких обстоятельствах сложно понять, действительно ли трудовые коллективы поддаются этой волне. Сегодня в Жлобине поддержать якобы бастующих людей на БМЗ приехала Мария Колесникова. И вот что получилось, когда она встретила не свою массовку, а настоящих рабочих.
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Призывы к протестам и забастовкам, накаленный информационный фон, когда то и дело появляются новости о якобы остановленных производствах - в таких обстоятельствах...
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