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Нетеплый прием на БМЗ

21.08.2020 22:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Призывы к протестам и забастовкам, накаленный информационный фон, когда то и дело появляются новости о якобы остановленных производствах - в таких обстоятельствах сложно понять, действительно ли трудовые коллективы поддаются этой волне. Сегодня в Жлобине поддержать якобы бастующих людей на БМЗ приехала Мария Колесникова. И вот что получилось, когда она встретила не свою массовку, а настоящих рабочих. 

 
 
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Призывы к протестам и забастовкам, накаленный информационный фон, когда то и дело появляются новости о якобы остановленных производствах - в таких обстоятельствах...
 
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