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Лидер недавно образованного стачечного комитета Дмитрий Куделевич нашелся в Украине
21.08.2020 22:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТолько факты, подтвержденные аргументами. Дмитрий Куделевич, он же лидер недавно образованного стачечного комитета, нашелся в Украине. Камеры на границе зафиксировали, как Куделевич покидает пределы Беларуси. Днем ранее появилась тревожная новость в телеграм-канале стачкома "Беларуськалия", а затем и на некоторых интернет-порталах, что он перестал выходить на связь.
"Задержанный" вышел на связь
У товарищей сложилось четкое убеждение, якобы борца за права шахтеров задержали спецслужбы. Правда, какие, об этом история умалчивает. Но спустя несколько часов, "задержанный" вышел на связь. Заявив своим соратникам, что он жив-здоров, несмотря на преследование.
Складывается впечатление, чтобы выиграть время, направляясь в личное светлое будущее и унося ноги от своих товарищей, Куделевич направил всех по ложному следу, попутно получив венец "мученика революции". Причем, о его планах не знали даже члены семьи.
Звонок жене Куделевича:
"Я вас слушаю. Да. Добрый вечер. Ну да, я в телеграме читала. Без понятия. Но дома был. Я видела, что был. Нет связи. Гудки идут, но не берет трубку. Нет. По городу уже искала полдня".
Залечь на дно в Украине
И немного из биографии борца за свободу: Дмитрий Куделевич, в лихие 90-е получил ряд судимостей за хулиганство, кражи, грабежи и незаконное хранение оружия. Пытаясь избежать наказания, с 95-го по 96-й годы проходил лечение в психиатрической больнице, но после повторной экспертизы был осужден к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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Только факты, подтвержденные аргументами. Дмитрий Куделевич, он же лидер недавно образованного стачечного комитета, нашелся в Украине. Камеры на границе...
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