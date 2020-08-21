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История о том, как множатся фейки политики.

21.08.2020 22:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Героем для лживого информационного заказа может оказаться каждый, если был в подходящем для фейк-мейкера месте в подходящий час. 

Вскрывая правду, или на чем мастерят фейки? 

Звон битого стекла, скрежет металла, крики маленького ребенка. Обыденный путь домой превратился для семьи Чернухо в кошмар. 

Семья Череухо - вполне реальные люди. На митинги не ходят, живут своей жизнью. Но из-за акций протеста, которые проходили в центре города Гродно, им пришлось в тот вечер ехать домой в объезд. По дороге они попали в аварию.

Врач:  "Девочка была в хорошем состоянии, общалась. На лице были ушибленные и резаные раны".

Фотография с окровавленной пятилетней Юлией моментально облетела все оппозиционные СМИ и телеграм-каналы. И они сделали удобный для себя вывод: силовики напали и покалечили мирную семью. Из-за политики.

Появились заголовки про жестоких силовиков, убийц детей, которые таранят машины простых, оппозиционно настроенных граждан с флажками в руках.

Но на поверку жестокая карательная операция белорусских спецслужб оказывается кошмарным, но стечением обстоятельств.

"Маленький ребенок, жертва военной бронемашины. Звучит, практически как идеальный сценарий".

Но не хватает одной детали. Девочка должна была пострадать из-за политических взглядов родителей.

Но и здесь есть проблема.  Получается, силовики не таранили, авария произошла случайно. Семья в протестах участия не принимала. Но виновных уже назначали. Материалы уже в Сети. 

"Просто очень много фейков в интернете. Пишут многое, стараемся не читать, стараемся просто забыть".

Машину решили продать на запчасти. Восстанавливать дорого, да и слишком много плохих ассоциаций она теперь вызывает.

"Ее нет смысла восстанавливать. Ребенок не хочет на ней ездить больше, говорит, давай продадим".

После всей этой истории у семьи Череухо осталось одно желание - скорее забыть.

 
Теги: Гродно
 
 
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Героем для лживого информационного заказа может оказаться каждый, если был в подходящем для фейк-мейкера месте в подходящий час.  Вскрывая правду, или на чем...
 
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