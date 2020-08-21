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Более сотни машин провели сегодня автопробег по главным улицам столицы

21.08.2020 22:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В отличие от дорожных сигнальщиков большинство белорусских автомобилистов - за порядок и безопасность. Более сотни машин, на каждой - государственный флаг нашей страны, провели сегодня автопробег по главным улицам столицы. Водители выступают исключительно за мир и спокойствие в стране. Многочисленная автоколонна, возглавляемая байкерами, отправились в большой путь сразу после семи вечера. Маршрут движения - по проспекту Победителей, на проспект Независимости и через весь Минск.

Участники автопробега не нарушали правил дорожного движения, ехали с музыкой и позитивным настроением, а по пути их приветствовали прохожие. К слову, аналогичные автопробеги прошли сегодня во многих городах Беларуси. Завтра же минские автомобилисты и байкеры передадут эстафету велосипедистам, которые в 12 часов организуют свой велопробег, стартуя от Национальной библиотеки.

 
Теги: Минск
 
 
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В отличие от дорожных сигнальщиков большинство белорусских автомобилистов - за порядок и безопасность. Более сотни машин, на каждой - государственный флаг нашей...
 
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