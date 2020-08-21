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В Жодино люди вышли на улицы ради мирного будущего
21.08.2020 22:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКаждый из нас хочет жить в спокойной стране, чтобы родные и близкие были рядом, чтобы дети росли в безопасных и комфортных условиях. В стране, где нет чужих и своих, в стране, где мы - едины. Ведь это все про нас, белорусов. И именно с такой позицией сегодня вышли люди на улицы городов. Ради нашей страны и ради мирного будущего.
Моя коллега - Мария Петрашко отправилась в Жодино (видео).
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Каждый из нас хочет жить в спокойной стране, чтобы родные и близкие были рядом, чтобы дети росли в безопасных и комфортных условиях. В стране, где нет чужих и своих, в...
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