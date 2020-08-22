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ГосТВ: Работники «Гродно Азота» получают угрозы из-за нежелания бастовать

22.08.2020 06:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники предприятия «Гродно Азот» стали получать угрозы, потому что не хотят присоединяться к забастовке. Об этом заявили в эфире телеканала СТВ.


«Присоединяйся к забастовке и поддержи стачком. Иначе — ты враг народы. Мы будем вас резать, пока не вывесите наш флаг. Всегда рядом. Привет. Жыве Беларусь», — как прозвучало в эфире, такое сообщение получил заместитель генерального директора предприятия и еще пять сотрудников — руководители подразделений. Сообщения пришли на Viber под ником «Беларусь» с неизвестного номера, в каждом были указаны имена их детей. Об инциденте сразу сообщили в концерн «Белнефтехим» и Министерство внутренних дел.

— Я считаю, что основная причина, которая вызвала такую реакцию у наших оппонентов, связана с тем, что у наших работников есть твердая, устоявшаяся точка зрения, которая связана с тем, чтобы нашему предприятию ни в коем случае не бастовать, не останавливать производство. Я не намерен терпеть такие угрозы, так же как не намерены терпеть такие угрозы и наши работники, — заявил заместитель генерального директора предприятия «Гродно Азот» Ромуальд Барсук.

Как заявил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, пострадавшие обратились в милицию. К делу подключился Следственный комитет. В ближайшее время будет дана правовая оценка произошедшему.

В пятницу, 22 августа, Лукашенко посещая агрокомбинат «Дзержинский» заявил, что «тех же омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят».

— Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны, — заявил Лукашенко.

 
Теги: Гродно
 
 
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«Я не намерен терпеть такие угрозы, так же как не намерены терпеть такие угрозы и наши работники», - заявил заместитель генерального директора предприятия «Гродно...
 
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