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В Минске прошел автопробег за мир, процветание и спокойствие

22.08.2020 21:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске сегодня вновь собрались неравнодушные к судьбе страны автомобилисты. По главным артериям столицы  проехало более сотни машин и мотоциклов. И везде  государственный флаг нашей Родины. Водители выступают исключительно  за мир и спокойствие.

С участниками марафона  пообщалась Лидия Заблоцкая. Наша съемочная группа находится прямо на старте автопробега. Место встречи - парковка у столичного аквапарка. Здесь к 15:00 собираются неравнодушные автомобилисты и байкеры. Каждого объединяет флаг нашей страны. Уже вчера артерии города заполнялись красно-зелеными флагами. Водители выражали свое мнение за мир, стабильность и спокойствие не только на дорогах, но и в стране. 
Как видите, колонна движется по проспекту Победителей в сторону проспекта Независимости, к стеле "Минск - город-герой". Такие красно-зеленые флаги будут завтра развеваться над Минской кольцевой дорогой. Собственно, таким получился сегодня автопробег. К нему может присоединиться каждый желающий.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сегодня вновь собрались неравнодушные к судьбе страны автомобилисты. По главным артериям столицы  проехало более сотни машин и мотоциклов. И везде ...
 
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