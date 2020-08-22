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"Прекрасная Россия бу-бу-бу": кризис в Белоруссии. День 14 | интервью с Лукашенко | Навальный в Берлине
23.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
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"Прекрасная Россия бу-бу-бу": кризис в Белоруссии. День 14 | интервью с Лукашенко | Навальный в Берлине
В сегодняшнем стриме: В Белоруссии 14-й день политического кризиса. Лукашенко — нашему корреспонденту Игорю Жданову: «Нас травят здесь, чтобы броситься...
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