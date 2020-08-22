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"Прекрасная Россия бу-бу-бу": кризис в Белоруссии. День 14 | интервью с Лукашенко | Навальный в Берлине

23.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В сегодняшнем стриме:

  • В Белоруссии 14-й день политического кризиса.

  • Лукашенко — нашему корреспонденту Игорю Жданову: «Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным». Эксклюзивное интервью с белорусским президентом.

  • Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника. Добились, чего хотели? Поговорим с главой стачек легендарного МТЗ.

  • Программа Тихановской, требования координационного совета, и с кем выгоднее Белоруссии — с Россией или Западом? В гостях Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, и Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО.




 
 
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В сегодняшнем стриме: В Белоруссии 14-й день политического кризиса. Лукашенко — нашему корреспонденту Игорю Жданову: «Нас травят здесь, чтобы броситься...
 
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