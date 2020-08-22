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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Австрийский политолог: Картина, которую рисуют сегодня на Западе о ситуации в нашей стране, далека от действительности Картина, которую рисуют сегодня на Западе о ситуации в нашей стране, далека от действительности. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал австрийский...

Картина, которую рисуют сегодня на Западе о ситуации в нашей стране, далека от действительности. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал австрийский политолог. Давид Кайнрат некоторое время жил в Беларуси, поэтому ему есть что сравнивать, он способен отличать правду от вымысла.