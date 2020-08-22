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Австрийский политолог: Картина, которую рисуют сегодня на Западе о ситуации в нашей стране, далека от действительности

22.08.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Картина, которую рисуют сегодня на Западе о ситуации в нашей стране,  далека от действительности. Такое мнение  в интервью нашему телеканалу  высказал австрийский политолог. Давид Кайнрат некоторое время жил в Беларуси, поэтому ему есть что сравнивать, он способен отличать правду от вымысла.

 
 
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Картина, которую рисуют сегодня на Западе о ситуации в нашей стране,  далека от действительности. Такое мнение  в интервью нашему телеканалу  высказал австрийский...
 
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