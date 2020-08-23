«Камера» на площади Победы, Александр Лукашенко в Гродно и марш против насилия. Фоторепортаж за день

Источник материала: Tut.by

Позади две недели протестов (против итогов выборов и насилия) и акций солидарности («живых» цепей, вело- и автопробегов). И одна неделя — митингов в поддержку действующего президента.

В субботу девушки вышли с цветам на Комаровскую площадь в Минске — именно там 12 августа стартовали уже известные на весь мир женские акции. Участники другой акции — на площади Победы — показали, каково это: когда 50 человек несколько суток находятся в камере, рассчитанной на шестерых. А Александр Лукашенко выступил на митинге в Гродно.

Фотографы TUT.BY побывали в гуще событий.



Девушка на акции «Моя камера», организованной родственниками и друзьями тех, кто стал узником ЦИП на Окрестина после выборов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Вчера — министр здравоохранения, сегодня — губернатор Гродненской области. О новом назначении Владимира Караника можно почитать здесь . Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Павел Сибилев — водитель автобуса, которого ранило недалеко от станции метро «Пушкинская» поздним вечером 10 августа. Силовики жестко подавили протест, используя светошумовые гранаты и резиновые пули. «Припечатало гранатой к автобусу», — рассказывает пострадавший. Историю Павла можно почитать здесь . Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Девушки с цветами в субботу вернулись на Комаровку — место, откуда стартовала женская акция против насилия силовиков над мирными протестующими. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



На площади Победы прошла акция «Моя камера», организованная родственниками и друзьями тех, кто стал узниками ЦИП на Окрестина после выборов. Участники нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых человек и встали туда вместе, чтобы показать, как это было. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Экс-директор Купаловского театра, член Координационного совета Павел Латушко пришел вечером на площадь Независимости в Минске, чтобы поговорить с участниками акции солидарности. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



После акции на Комаровке колонна девушек с цветами двинулась на площадь Независимости. Вадим Замировский, TUT.BY



Николай Лукашенко на митинге в Гродно, где выступал его отец. Александр Лукашенко назвав фотографии ран пострадавших во время акций протестов — «постановочными кадрами». Подробнее можно почитать здесь . Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



В Минске десятки велосипедистов устроили велопробег солидарности. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Женщина на марше против насилия в Минске. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Марш против насилия рядом с КГБ. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Женщина с красным флагом и с государственным на митинге в Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Птицы кружат над домом правительства. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Несколько тысяч человек собрались на площади Независимости. Здесь пели песни, выступали волонтеры и обучали народным танцам. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY