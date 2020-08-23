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Депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров: Во главе белорусских протестов - профессиональные революционеры

23.08.2020 13:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во главе белорусских протестов - профессиональные революционеры! Таким мнением с нашими журналистами поделился депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. 

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов: "Уже сформировалась каста профессиональных революционеров. Если кто-то наивно полагает, что в той же Беларуси атакующими в первых рядах были исключительно люди, которые вышли по своей воле, то нет. Это профессионально подготовленные люди, которые выполняют определенный функционал. Это самые дорого оплачиваемые люди, которые должны спровоцировать конфликтную ситуацию, допустим, с силовиками.  Для чего нужны эти люди? Они нужны для того, чтобы на раннем этапе, когда еще нет такой проблематики, которая могла бы взбудоражить общество, то нужно ее найти. Для того чтобы ее найти, нужно найти людей, которые готовы войти в силовой конфликт и продемонстрировать всему обществу, как силовики избивают этих людей. Это их функционал для того, чтобы вовлечь другие социальные группы.

Все перевороты построены на эмоциях людей

Затащить туда другие социальные группы, причем не по первичному вопросу - выборы/не выборы. Избиения - не получилось избиения, убийства. Не получилось убийства - взрывы, еще что-то. Это целая цепочка мероприятий, цель которых затащить максимальное количество людей в этот протестный котел".  

 
 
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Во главе белорусских протестов - профессиональные революционеры! Таким мнением с нашими журналистами поделился депутат Верховной рады Украины Спиридон...
 
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