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В Витебске 21 августа пропал парень, которого видели на митинге. В милиции говорят, он не задержан
23.08.2020 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске пропал молодой человек — Леонид Малихов. В соцсетях пишут, что последний раз его видели 21 августа на акции протеста, после этого он более суток не выходит на связь. В милиции региона TUT.BY сообщили, что парня не задерживали, а его родственники с заявлением о пропаже не обращались.
«[Парня] зовут Леонид Малихов. Последний раз был замечен на митинге 21 августа, уже более суток не выходит на связь. При звонках идет переадресация на голосовую почту.
21 августа был одет в зеленую кофту, черные штаны и кроссовки, катался на велосипеде.
Если вы что-нибудь знаете о его местонахождении или видели его, то срочно позвоните по номеру: +375 29 259−41−00», — такую информацию распространяют в витебских чатах и соцсетях.
— Молодой человек на акциях не был задержан. Но по информации, которая размещена в соцсетях, проводится проверка. Его родственники сообщили, что в милицию по факту его пропажи не обращались, — сообщила TUT.BY официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.
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В Витебске пропал молодой человек - Леонид Малихов. В соцсетях пишут, что последний раз его видели 21 августа на акции протеста, после этого он более суток не выходит...
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