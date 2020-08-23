Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. В Гродно после вечерней протестной акции 22 августа задержано несколько человек.

Как сообщает "Гарадзенская вясна" , 22 августа на площади Ленина областного центра прошло два мероприятия. Первое, в поддержку Лукашенко, состоялось днем. Вечером на площади вновь собрались те, кто не согласен с объявленными ЦИК итогами выборов.

Силовики в масках на двух микроавтобусах догнали группу молодых людей, которые уже покинули площадь, и несколько человек затолкали в свой транспорт. Среди задержанных гродненский активист и музыкант Игорь Банцер, а также Максимилиан Кривец, Артур Купшаков, Алексей Паук, Денис Будник, Паша Корольчук.

В этот же день в Гродно была задержана журналистка Hrodna.life Ирина Новик вместе с мужем Анатолием Новиком, когда они снимали митинг в поддержку Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно после вечерней протестной акции задержано несколько человек Минск, 23 августа. В Гродно после вечерней протестной акции 22 августа задержано несколько человек. Как сообщает "Гарадзенская вясна", 22 августа на площади Ленина...

БелаПАН.