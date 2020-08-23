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В Гродно после вечерней протестной акции задержано несколько человек

23.08.2020 12:13 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. В Гродно после вечерней протестной акции 22 августа задержано несколько человек.

Как сообщает "Гарадзенская вясна", 22 августа на площади Ленина областного центра прошло два мероприятия. Первое, в поддержку Лукашенко, состоялось днем. Вечером на площади вновь собрались те, кто не согласен с объявленными ЦИК итогами выборов.

Силовики в масках на двух микроавтобусах догнали группу молодых людей, которые уже покинули площадь, и несколько человек затолкали в свой транспорт. Среди задержанных гродненский активист и музыкант Игорь Банцер, а также Максимилиан Кривец, Артур Купшаков, Алексей Паук, Денис Будник, Паша Корольчук.

В этот же день в Гродно была задержана журналистка Hrodna.life Ирина Новик вместе с мужем Анатолием Новиком, когда они снимали митинг в поддержку Лукашенко.


БелаПАН.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 23 августа. В Гродно после вечерней протестной акции 22 августа задержано несколько человек. Как сообщает "Гарадзенская вясна", 22 августа на площади Ленина...
 
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