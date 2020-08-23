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В Гродно после вечерней протестной акции задержано несколько человек
23.08.2020 12:13 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 августа. В Гродно после вечерней протестной акции 22 августа задержано несколько человек.
Как сообщает
Силовики в масках на двух микроавтобусах догнали группу молодых людей, которые уже покинули площадь, и несколько человек затолкали в свой транспорт. Среди задержанных гродненский активист и музыкант Игорь Банцер, а также Максимилиан Кривец, Артур Купшаков, Алексей Паук, Денис Будник, Паша Корольчук.
В этот же день в Гродно была задержана журналистка Hrodna.life Ирина Новик вместе с мужем Анатолием Новиком, когда они снимали митинг в поддержку Лукашенко.
БелаПАН.
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Минск, 23 августа. В Гродно после вечерней протестной акции 22 августа задержано несколько человек. Как сообщает "Гарадзенская вясна", 22 августа на площади Ленина...
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