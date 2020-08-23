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Ряд станций минского метро временно закрыли
23.08.2020 13:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг - Sputnik. Станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы" временно закрыли, сообщили в Минском метрополитене.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как сообщили Sputnik в воскресенье в Минском метрополитене, с 12:45 эти станции закрыты на вход и выход – "в целях обеспечения безопасности пассажиров".
Там отметили, что поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
Напомним, в воскресенье в Минске представители оппозиции проводят уличное массовое мероприятие, милиция усилила в центре Минска меры безопасности.
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Милиция также усилила меры безопасности в центре белорусской столицы в связи с уличной акцией.
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