Ряд станций минского метро временно закрыли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг - Sputnik. Станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы" временно закрыли, сообщили в Минском метрополитене.

Как сообщили Sputnik в воскресенье в Минском метрополитене, с 12:45 эти станции закрыты на вход и выход – "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

Там отметили, что поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, в воскресенье в Минске представители оппозиции проводят уличное массовое мероприятие, милиция усилила в центре Минска меры безопасности.