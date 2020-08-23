МВД отчиталось о массовых акциях: прошло 75, из них 67 - протестные

Источник материала: Tut.by

В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан. Об этом сообщили в МВД.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие более 30 тысяч человек. Численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6100 человек (сколько всего собрали человек протестные акции, не сообщается — прим. TUT.BY). При этом на площади Независимости в столице в течение дня группы граждан собирались трижды», — рассказали в милиции.

Задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа за совершение административных правонарушений задержали 26 человек. Действий, которые носили явно агрессивный характер, в том числе в отношении сотрудников органов внутренних дел, не зафиксировано.