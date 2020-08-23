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Минский метрополитен закрыл четыре центральные станции "в целях обеспечения безопасности пассажиров"

23.08.2020 13:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. Минский метрополитен закрыл четыре центральных станции — "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".

Как сообщает телеграм-канал столичной подземки, станции закрыты для пассажиров на вход и выход, поезда следуют через них без остановки.

Такие меры Минский метрополитен объяснил необходимостью "обеспечения безопасности пассажиров". Предприятие "приносит извинения за временные неудобства".

Как сообщалось, сегодня на площади Независимости планируется очередная акция против фальсификации выборов и силовых действий властей. Для участия в ней в полдень от проходной Минского завода колесных тягачей направилось около полусотни демонстрантов, среди которых также работники этого предприятия и Минского моторного завода. Сейчас они следуют по Партизанскому проспекту и по пути к ним присоединяются новые участники.

От проходной Минского тракторного завода около 13 часов на площадь Независимости направилась еще одна колонна демонстрантов — около 100 человек.  В их числе также около 30 шахтеров из Солигорска.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 августа. Минский метрополитен закрыл четыре центральных станции — "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Как сообщает...
 
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