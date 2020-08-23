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Алексей Громыко: Вести речь о том, чтобы Евросоюз подпустить к посредничеству во внутренней жизни Беларуси - странно
23.08.2020 13:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Вести речь о том, чтобы Евросоюз подпустить к посредничеству во внутренней жизни Беларуси - странно". Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко. Он убежден, что "план отрыва" нашей страны от союзников фактически невыполним.
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Алексей Громыко: Вести речь о том, чтобы Евросоюз подпустить к посредничеству во внутренней жизни Беларуси - странно
"Вести речь о том, чтобы Евросоюз подпустить к посредничеству во внутренней жизни Беларуси - странно". Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью Агентству...
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