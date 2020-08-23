ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центр Минска двигаются несколько колонн демонстрантов

23.08.2020 13:49 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. Несколько колонн демонстрантов двигаются в настоящее время в центр Минска, где сторонники перемен намереваются провести сегодня очередную акцию против фальсификации выборов и силовых действий властей.

В колонне, которая около полудня направилась в центр Минска от проходной Минского завода колесных тягачей, в настоящее время около 400 демонстрантов. Среди них также работники МЗКТ и Минского моторного завода. По пути к ним присоединяются новые участники.

От проходной Минского тракторного завода около 13 часов на площадь Независимости направилась еще одна колонна демонстрантов — сейчас в ней около 200 человек, в том числе работники МТЗ и шахтеры из Солигорска.

Также в центр столицы двигаются еще минимум две колонны. Их участники собирались возе станций метро "Могилевская" и "Восток".

 


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 августа. Несколько колонн демонстрантов двигаются в настоящее время в центр Минска, где сторонники перемен намереваются провести сегодня очередную акцию...
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД отчиталось о массовых акциях: прошло 75, из них 67 - протестные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика