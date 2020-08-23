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Глава столичной милиции: Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях
23.08.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милиции напоминают, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность. К жителям и гостям Минска с видеообращением обратился начальник столичной милиции Иван Кубраков.
— В течение двух недель на территории города Минска проходят несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых повреждается городская инфраструктура, объекты коммунальной собственности, в том числе и путем поджогов, также и имущество граждан, — рассказал он.
Кубраков отметил, что в интернете распространяется информация с призывами принять сегодня участие в незаконных уличных акциях: «Их цель очевидна — расшатать ситуацию и внести разлад в обществе. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал».
— Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержанны! Остановите от необдуманных поступков и своих детей. Не поддавайтесь на провокации, воздействию информационных технологий и руководствуйтесь здравым смыслом, — призвал начальник ГУВД Мингорисполкома.
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- Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержанны! Остановите от необдуманных поступков и своих детей. Не поддавайтесь на...
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