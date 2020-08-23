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В Минске временно закрыли четыре станции метро
23.08.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске временно закрыли четыре станции метро. Об этом
«В 12.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро „Площадь Ленина“, „Октябрьская“, „Купаловская“ и „Площадь Победы“», — говорится в сообщении.
Поезда следуют без остановки на данных станциях.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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В 12.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы».
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