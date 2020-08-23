Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 23 авг – Sputnik, Инна Гришук. Сразу два митинга прошли на площади Ленина в Гродно в субботу, 22 августа. Первый состоялся днем под официальными красно-зелеными флагами и девизом "за батьку", он собрал до десяти тысяч участников из Гродно, области и соседних регионов.

Второй митинг, собравший до тысячи человек, устроили гродненцы вечером под бело-красно-белыми флагами. В течение всего дня в областном центре проходили протестные акции.

Участники митинга ехали из разных областей

Митинг в поддержку президента был назначен на 14 часов дня на площади Ленина. Еще накануне появилась информация, что приехать сюда может и сам президент. С самого утра горожане рассказывали о том, как освобождали "от машин все парковки и карманы по предполагаемому маршруту первого лица". Ближе к обеду было перекрыто движение в центре города. За час до мероприятия из-за перекрытых центральных улиц на подъезде к Советской площади образовались заторы, в окрестностях центральных улиц стояли автобусы на гродненских, минских, брестских номерах, которые привозили участников митинга.

© Sputnik / Инна Гришук Митинг в поддержку президента в Гродно

На площадь митингующие шли группами, многие потом стояли такими же стройными рядами, держа в руках флаги, самодельные и напечатанные плакаты, показывающие народную любовь к действующему президенту. На подходе к площади можно было видеть, как участникам митинга раздают шарики.

Прямо на площади в свободном доступе были бумажные красно-зеленые флажки и ленточки, которые можно было повязать на руку. Были замечены также флаги с названиями крупных гродненских организаций – "Гродножилстрой", "Гроднопрмстрой", "Гродно Азот" и другие. Держали их мужчины в белых рубашках.

Президента почти никто не увидел

К началу митинга на площади собралось от 7 до 10 тысяч человек. Красно-зеленых флагов на площади оказалось так много, что видеть выступающих на сцене и даже на дублирующем экране могли только первые ряды. Остальные только слушали и хором повторяли лозунги, которые кричали со сцены ведущие.

Собравшимся была слышна речь агрария, учителя, ветерана и других профессий. Так, выступающий от сельского хозяйства говорил о том, что сельское хозяйство чувствует поддержку президента, говорил, что за последнее годы село расцвело, что молодежь хочет оставаться и трудиться в деревне и может получить жилье и нужную поддержку. Гродненский ветеран свою речь завершила военной песней.

Ближе к 15 часам на площади объявили, что перед ними выступит сам президент. Народ оживился и стал ближе подтягиваться к сцене. Правда, увидеть Александра Лукашенко мог только тот, кто стоял в первых рядах и сбоку от сцены. Большинству обзор загородила плотная стена из флагов.

Президент выступал около получаса – говорил о бастующих строителях, о безопасности западного региона, несправедливом отношении к силовикам, покритиковал позицию церкви, которая открыто выступила против насилия. Напоследок перед площадью был представлен новый губернатор Гродненской области Владимир Караник, которому поручено после выходных разобраться с волнениями среди рабочих и горожан.

Когда президент закончил речь и ушел, митингующие тоже стали быстро расходиться, в это время из колонок звучала песня "Саня останется с нами". Затем на площади прошел концерт, но послушать его осталось только несколько сотен митингующих.

Митинг под бело-красно-белыми флагами

Пока на площади говорили о стабильности и мире, в 14 часов у стен тюрьмы проходила акция скорби о пострадавших от силовиков белорусов. Около сотни людей, одетых в черное, выстроились цепочкой вдоль тротуара напротив стен гродненской тюрьмы по улице Кирова. В течение дня в городе можно было видеть акции в белом.

Вечером такая цепочка выстроилась на тротуаре у площади Ленина. Люди держали в руках белые шарики и цветы, проезжающие машины сигналили. К семи часам на площадь Ленина начало приходить все больше горожане с бело-красно-белыми флагами и атрибутикой. Вскоре у памятника Ленину собралось до тысячи человек. Кто-то принес колонку, кто-то - микрофон. Девушки принесли свечки, чтобы зажечь их в память о погибших, пострадавших и без вести пропавших после 9 августа.

© Sputnik / Инна Гришук Участники акции протеста в Гродно

Рядом с площадью стояли машины ГАИ и ППС, из громкоговорителя милиции периодически напоминали, что митинг незаконный, за это грозит ответственность. Но каждый раз собравшиеся начинали скандировать "Жыве Беларусь", заглушая речь милиции. Выступить мог каждый желающий. Люди говорили о том, как важно поддерживать рабочих, о давлении на них, вспоминали, как их задерживали. К микрофону вышла женщина, которая держала в руках икону. Она говорила о том, что Бог - за правду и за добро, о том, что такие жесткие задержания и муки людей с Окрестина не должны больше повториться. О том, как важно сейчас учиться помогать, например, тем же рабочим.

"Грех больше ложится на того, кто видит и остается непричастным. Не верю, что сотрудники милиции такие жестокие. Мы с утра до ночи трудимся, чтобы оплатить их труд. Неужели у них совесть не проснется, чтобы начать по-настоящему защищать свой народ", – говорила выступающая.

© Sputnik / Инна Гришук Акция протеста в субботу в Гродно прошла спокойно и мирно

Периодически собравшиеся включали песни и хором подпевали им, держа в руках зажженные фонарики телефонов.

После окончания акции люди разошлись, поздно вечером появилась информация о том, что в баре в центре города людьми в штатском были задержаны несколько человек, которых видели на вечернем митинге.