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На площади Независимости в Минске — несколько тысяч демонстрантов, в центр города стянута милицейская и военная техника
23.08.2020 14:21 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 августа. В районе площади Независимости в Минске, откуда в 14.00 планирует стартовать акция "Марш новой Беларуси", стянута милицейская и военная техника.
Три армейских автобуса и четыре автозака припаркованы на улице Свердлова напротив Михайловского сквера в районе железнодорожного вокзала.
Милицейские автобусы и автозаки также припаркованы вдоль улицы Володарского.
На подступах к площади Независимости люди в штатском установили видеокамеры на штативах, снимают всех, кто приходит. На самой площади сейчас несколько тысяч человек, которые расположились преимущественно около Красного костела и вокруг купола-фонтана ТЦ "Столица". Собравшиеся скандируют "Верым, можам, пераможам", "Не забудем, не простим", "Лукашенко − в автозак", периодически аплодируют. Очень много бело-красно-белой символики, есть один госфлаг. Люди интенсивно подходят.
В 14.00 на площади стали объявлять: "Уважаемые граждане, вы нарушаете действующее законодательство. Просьба разойтись". Люди в ответ скандируют: "Уходи!"
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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На площади Независимости в Минске — несколько тысяч демонстрантов, в центр города стянута милицейская и военная техника
Минск, 23 августа. В районе площади Независимости в Минске, откуда в 14.00 планирует стартовать акция "Марш новой Беларуси", стянута милицейская и военная техника. Три...
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