Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. В районе площади Независимости в Минске, откуда в 14.00 планирует стартовать акция "Марш новой Беларуси", стянута милицейская и военная техника.

Три армейских автобуса и четыре автозака припаркованы на улице Свердлова напротив Михайловского сквера в районе железнодорожного вокзала.

Милицейские автобусы и автозаки также припаркованы вдоль улицы Володарского.

На подступах к площади Независимости люди в штатском установили видеокамеры на штативах, снимают всех, кто приходит. На самой площади сейчас несколько тысяч человек, которые расположились преимущественно около Красного костела и вокруг купола-фонтана ТЦ "Столица". Собравшиеся скандируют "Верым, можам, пераможам", "Не забудем, не простим", "Лукашенко − в автозак", периодически аплодируют. Очень много бело-красно-белой символики, есть один госфлаг. Люди интенсивно подходят.

В 14.00 на площади стали объявлять: "Уважаемые граждане, вы нарушаете действующее законодательство. Просьба разойтись". Люди в ответ скандируют: "Уходи!"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На площади Независимости в Минске — несколько тысяч демонстрантов, в центр города стянута милицейская и военная техника Минск, 23 августа. В районе площади Независимости в Минске, откуда в 14.00 планирует стартовать акция "Марш новой Беларуси", стянута милицейская и военная техника. Три...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.