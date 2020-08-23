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Министр обороны на фоне стелы: «В случае нарушения порядка в этих местах вы будете иметь дело с армией»

23.08.2020 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство обороны опубликовало странное и пугающее предупреждение. Мы не очень поняли, что хотел сказать министр обороны Виктор Хренин (позже появилась и видеоверсия предупреждения).

— В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли, — напомнил глава Минобороны.

Он рассказал, что в знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников.

— Для нас они всегда были и остаются священными местами! К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму! — продолжил Хренин.

— Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу защиту и охрану, — продолжил он на повышенных тонах.

Виктор Хренин категорически предупредил: «В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а армией».

Судя по тому, что видеообращение было снято на фоне стелы, речь идет о сегодняшней акции. Как армия будет иметь дело с народом и насколько это будет отличаться от общения с народом милиции, министр обороны не конкретизировал.

В Министерстве обороны нам не стали комментировать видеообращение, отметив только, что «это слова министра».

 
 
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Виктор Хренин категорически предупредил: «в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а армией».
 
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