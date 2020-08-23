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ГАИ проводит рейд по выявлению нетрезвых водителей
23.08.2020 14:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсобое внимание - сельской местности и загородным трассам. Традиционно именно в теплую пору дорожная милиция фиксирует пик задержаний пьяных автомобилистов. За последние годы их количество снизилось, однако резонансные аварии по их вине не единичны. В этом году за езду в нетрезвом виде уже привлечены к ответственности свыше 12 с половиной тысяч водителей.
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Особое внимание - сельской местности и загородным трассам. Традиционно именно в теплую пору дорожная милиция фиксирует пик задержаний пьяных автомобилистов. За...
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