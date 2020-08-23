Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. К 14.15 участники акции "Марш новой Беларуси" заполнили площадку у фонтана напротив Красного костела в Минске. Они скандируют: "Трибунал!", "Забастовка!", "Пока мы едины, мы непобедимы".

Людей, шедших на площадь Независимости по тротуарам со стороны Института культуры, не пропускают сотрудники милиции. Демонстранты скандируют: "Пропускай!"

Колонна участников марша также подходит к площади с другой стороны — со стороны улицы Ленина.

22 августа, выступая на митинге в Гродно, Александр Лукашенко заявил о важности "вернуть жителям Беларуси спокойную жизнь": "Дорогие друзья, люди устали. Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить".

Лукашенко поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области. "Суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью", — заявил он.

Следует отметить, что акции в поддержку Лукашенко не только не разгоняются — власти всячески способствуют их проведению, подвозя участников на автобусах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милиция препятствует демонстрантам, которые идут на площадь Независимости Минск, 23 августа. К 14.15 участники акции "Марш новой Беларуси" заполнили площадку у фонтана напротив Красного костела в Минске. Они скандируют: "Трибунал!",...

Захар Щербаков, БелаПАН.