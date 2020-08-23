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Г. Зюганов: Вам надо беречь свое государство, свой суверенитет
23.08.2020 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМногое познается в сравнении, и многому могут научить чужие горькие уроки. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пристально и неравнодушно следит за событиями в нашей стране. Ему - политику с богатым опытом и просто открытому человеку - есть что посоветовать белорусам.
Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России: "Вы создали свою прекрасную страну впервые за сотни лет, вам надо беречь и охранять это белорусское государство - социально ориентированное, в котором народ имеет и работу, и зарплату, и будущее. И те, кто сегодня набросился, прежде всего, уничтожат вас как государство. Они не просто противники, они не предложили свою программу. Я посмотрел все выступления оппонентов Лукашенко. Ни одного слова, что потом делать, как жить. Опубликовали: давайте язык русский побоку. Попытались в Украине так сделать, чем закончилось - совершенно очевидно. Давайте все приватизируем. Но ваши предприятия на Западе никому не нужны, они будут уничтожены - 100%.
У вас поля зарастут бурьяном, ваше зерно там не нужно, а у вас какой в этом году прекрасный урожай. Я с Александром Григорьевичем обсуждал: у вас экономика прибавляет, строительство, село - во всей Европе все просело, даже в Германии, не говоря уже об Италии, Испании. Кто стоит за этой атакой? Александра Григорьевича вчера послушал, он блестяще выступил в Гродно. Причем на востоке его поддерживают: Могилев, Гомель - активные митинги. В Гродно на великолепный митинг с хорошим настроением люди пришли. И он прямо сказал, что идет атака на нашу независимость.
Украина в десятку входила по своему развитию стран мира. Лучшие ракеты делала, лучшие самолеты, корабли - ничего этого нет. И 10 млн. сбежало из Украины в Европу: дворы убирают, лампочки вкручивают. И, извините за выражение, чужим задницу подтирают. Позорище высшей степени. Очень образованный народ, у меня супруга из Украины. Я вот на то смотрю, и мне горько и обидно. А видел, что Беларусь вырвалась из этого капкана. А ее сейчас загоняют, кто загоняет?”.
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Многое познается в сравнении, и многому могут научить чужие горькие уроки. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пристально и неравнодушно следит за событиями в нашей...
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