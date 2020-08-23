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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Г. Зюганов: Вам надо беречь свое государство, свой суверенитет Многое познается в сравнении, и многому могут научить чужие горькие уроки. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пристально и неравнодушно следит за событиями в нашей...

Многое познается в сравнении, и многому могут научить чужие горькие уроки. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пристально и неравнодушно следит за событиями в нашей стране. Ему - политику с богатым опытом и просто открытому человеку - есть что посоветовать белорусам.