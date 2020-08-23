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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автопробеги за сильную и процветающую Беларусь продолжаются. Присоединиться к акции может любой желающий Каждый из нас хочет жить в мирной и спокойной стране, чтобы родные и близкие были рядом, чтобы дети росли в безопасных и комфортных условиях. В эти дни в Беларуси...

Каждый из нас хочет жить в мирной и спокойной стране, чтобы родные и близкие были рядом, чтобы дети росли в безопасных и комфортных условиях. В эти дни в Беларуси проходят многочисленные митинги под национальными флагами ради нашей страны и ради мирного будущего!Активную и конструктивную позицию высказывают и автомобилисты. Автопробеги за сильную и процветающую Беларусь продолжаются. Сегодня к акциям присоединились Узда, Борисов, Березино, Вилейка, Воложин, Дзержинск, Жодино, Солигорск, Любань, Молодечно и другие города. Только в Минской области география составляет более 20 населенных пунктов - будь-то большие города или маленькие поселки. И везде на авто и мотоциклах - государственный флаг нашей Родины. Водители выступают исключительно за мир и спокойствие не только на дорогах, но и в стране.В эти минуты автопробег стартует и в столице. Начало - от магазина "Простор". Автомобилисты с красно-зелеными флагами проедут по Минской кольцевой дороге. К акции может присоединиться каждый желающий. Автопробеги прошли и накануне. Более сотни машин и мотоциклов проехали по главным артериям столицы.