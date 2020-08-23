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Не менее двух тысяч человек собрались в Гомеле на акцию сторонников перемен
23.08.2020 17:03 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Гомель, 23 августа. Не менее двух тысяч человек участвует в акции сторонников перемен в Гомеле.
Первоначально в областном центре женщины планировали провести акцию солидарности с пострадавшими от действий силовиков. Местом их сбора стала площадка у костела. Но собравшихся там женщин вытеснила милиция и сторонники власти с красно-зелеными флагами. Колонна сторонников Александра Лукашенко проследовала за оппонентами власти по улице Советской, выкрикивая в их адрес "фашисты", "продажные", "проститутки" и провоцируя их на конфликты.
В итоге сторонникам перемен удалось собраться на площадке у драматического театра, так как площадь Ленина занята выставкой комбайнов и разной техники, а площадка у цирка, где обычно проходят митинги, — батутами и выставкой картин. Площадь Восстания власти заняли ярмаркой.
Люди возле драмтеатра скандируют: "Лукашенко в автозак!", "Жыве Беларусь!".
Алена Германович, БелаПАН.
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Гомель, 23 августа. Не менее двух тысяч человек участвует в акции сторонников перемен в Гомеле. Первоначально в областном центре женщины планировали провести акцию...
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