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Не менее двух тысяч человек собрались в Гомеле на акцию сторонников перемен

23.08.2020 17:03 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Гомель, 23 августа. Не менее двух тысяч человек участвует в акции сторонников перемен в Гомеле.

Первоначально в областном центре женщины планировали провести акцию солидарности с пострадавшими от действий силовиков. Местом их сбора стала площадка у костела. Но собравшихся там женщин вытеснила милиция и сторонники власти с красно-зелеными флагами. Колонна сторонников Александра Лукашенко проследовала за оппонентами власти по улице Советской, выкрикивая в их адрес "фашисты", "продажные", "проститутки" и провоцируя их на конфликты.

В итоге сторонникам перемен удалось собраться на площадке у драматического театра, так как площадь Ленина занята выставкой комбайнов и разной техники, а площадка у цирка, где обычно проходят митинги, — батутами и выставкой картин. Площадь Восстания власти заняли ярмаркой.

Люди возле драмтеатра скандируют: "Лукашенко в автозак!", "Жыве Беларусь!".


Алена Германович, БелаПАН.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомель, 23 августа. Не менее двух тысяч человек участвует в акции сторонников перемен в Гомеле. Первоначально в областном центре женщины планировали провести акцию...
 
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