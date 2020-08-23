Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. Несмотря на предупреждения и противодействие милиции, поток демонстрантов к площади Независимости не уменьшается. По оценкам очевидцев, на самой площади сейчас как минимум 10 тысяч человек, много людей и на прилегающих улицах.



Участники акции "Марш новой Беларуси" идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют "Уходи", "Верым, можам, пераможам", "Не забудем, не простим", "Лукашенко − в автозак", "Трибунал!", "Забастовка!", "Пока мы едины, мы непобедимы".



Из установленных на площади репродукторов, откуда звучали предупреждения о незаконности акции, сейчас звучат советские песни.



В 15.30 демонстранты планируюе провести минуту молчания.



Тем временем территория вокруг стелы "Минск − город-герой", где неделю назад состоялся беспрецедентно крупный митинг сторонников перемен (более 200 тысяч человек), обнесена ключей проволокой.



23 августа Минобороны распространило обращение, в котором предупредило, что армия берет под защиту мемориалы от участников акций с "флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства". "Мы этого допустить не можем. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту. Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах, вы будете иметь дело не с милицией, а с армией", − говорится в обращении Минобороны.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поток демонстрантов к площади Независимости не уменьшается, здесь уже десятки тысяч человек Минск, 23 августа. Несмотря на предупреждения и противодействие милиции, поток демонстрантов к площади Независимости не уменьшается. По оценкам очевидцев, на самой...

Захар Щербаков, БелаПАН.