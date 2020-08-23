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Многотысячная колонна демонстрантов свернула с проспекта Независимости в сторону проспекта Победителей

23.08.2020 17:39 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. Многотысячная колонна демонстрантов свернула с проспекта Независимости и движется в сторону проспекта Победителей.

Проспект Независимости перекрыт для движения — люди идут по проезжей части.

Несколько десятков человек стоят в Александровском сквере, расположенном возле Администрации президента, с плакатами "К ответу — за пытки и убийства".

Тем временем еще одна многотысячная колонна демонстрантов приблизилась к стеле "Минск — город-герой". Территория возле обелиска обнесена колючей проволокой и охраняется военными.

Часть демонстрантов стала предлагать военным перейти на сторону митингующих. К ним подошла член Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса Мария Колесникова. Она призвала собравшихся отойти от колючего ограждения и не провоцировать военных. "Мы мирные граждане, мы просто гуляем", — сказала она.

Десятки тысяч участников акции "Марш новой Беларуси" собрались в районе стелы по обе стороны проспекта Победителей. Непосредственно к стеле и музею Великой Отечественной войны люди не подходят.

Из Дворца спорта гремят советские военно-патриотические песни и предупреждение о незаконности акции. Люди перекрывают их криками и свистом, скандируют "Саша, ты уволен!" и "Уходи!".


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 августа. Многотысячная колонна демонстрантов свернула с проспекта Независимости и движется в сторону проспекта Победителей. Проспект Независимости...
 
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