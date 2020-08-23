Все станции метро в Минске снова открыты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Минский метрополитен восстановил работу всех станций вечером в воскресенье, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В 17:15 открыты для пассажиров станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", – сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Напомним, утром в воскресенье представители метрополитена сообщали Sputnik , что с 12:45 упомянутые станции закрыты на вход и выход – "в целях обеспечения безопасности пассажиров". В пресс-службе предприятия также отметили, что поезда будут следовать без остановки на данных станциях.

Напомним, сегодня в столице представители оппозиции проводят уличное массовое мероприятие , к которому присоединились десятки тысяч человек; милиция усилила в центре Минска меры безопасности.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко . В первые дни акции жестко подавлялись силовиками. В отношении участников правоохранители использовали спецсредства: слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Через несколько дней силовые методы применять перестали. По официальным данным, за первые дни протестов около 6700 человек были задержаны, сотни пострадали. Власти сообщали о гибели троих протестующих.