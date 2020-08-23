|
Все станции метро в Минске снова открыты
23.08.2020 17:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг – Sputnik. Минский метрополитен восстановил работу всех станций вечером в воскресенье, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В 17:15 открыты для пассажиров станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", – сообщили в пресс-службе столичной подземки.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Напомним, утром в воскресенье представители метрополитена
Напомним, сегодня в столице представители оппозиции
Массовые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые станции были закрыты на вход и выход около часа дня в воскресенье – "в целях обеспечения безопасности пассажиров".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)