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Все станции метро в Минске снова открыты

23.08.2020 17:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Минский метрополитен восстановил работу всех станций вечером в воскресенье, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В 17:15 открыты для пассажиров станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", – сообщили в пресс-службе столичной подземки.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Напомним, утром в воскресенье представители метрополитена сообщали Sputnik, что с 12:45 упомянутые станции закрыты на вход и выход – "в целях обеспечения безопасности пассажиров". В пресс-службе предприятия также отметили, что поезда будут следовать без остановки на данных станциях.

Напомним, сегодня в столице представители оппозиции проводят уличное массовое мероприятие, к которому присоединились десятки тысяч человек; милиция усилила в центре Минска меры безопасности.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками. В отношении участников правоохранители использовали спецсредства: слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Через несколько дней силовые методы применять перестали. По официальным данным, за первые дни протестов около 6700 человек были задержаны, сотни пострадали. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые станции были закрыты на вход и выход около часа дня в воскресенье – "в целях обеспечения безопасности пассажиров".
 
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