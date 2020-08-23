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Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков: Не поддавайтесь на призывы к нарушениям буквы закона
23.08.2020 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня появилось сообщение, что милиция располагает информацией о готовящихся провокациях в Минске. МВД приняты необходимые меры по поддержанию безопасности в городе. В то же время начальник ГУВД обратился к минчанам и гостям столицы с просьбой не нарушать порядок и соблюдать законы.
Не может спокойно смотреть на происходящее и белорусская армия. Министр обороны Виктор Хренин, отметил: "В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли! Нельзя, чтобы эта история была кем-то осквернена!".
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Сегодня появилось сообщение, что милиция располагает информацией о готовящихся провокациях в Минске. МВД приняты необходимые меры по поддержанию безопасности в...
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