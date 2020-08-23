﻿ Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков: Не поддавайтесь на призывы к нарушениям буквы закона. 21.by
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Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков: Не поддавайтесь на призывы к нарушениям буквы закона

23.08.2020 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня появилось сообщение, что милиция располагает информацией о готовящихся провокациях в Минске. МВД приняты необходимые меры по поддержанию безопасности в городе. В то же время начальник ГУВД обратился к минчанам и гостям столицы с просьбой  не нарушать порядок и соблюдать законы. 

Не может спокойно смотреть на происходящее и  белорусская армия. Министр обороны  Виктор Хренин, отметил: "В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли! Нельзя, чтобы эта история была кем-то осквернена!". 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня появилось сообщение, что милиция располагает информацией о готовящихся провокациях в Минске. МВД приняты необходимые меры по поддержанию безопасности в...
 
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