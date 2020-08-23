Тело застреленного на протестах Геннадия Шутова из Бреста отдали родным. Что в справке о смерти?

Источник материала: Tut.by

Тело умершего от полученного во время акций протеста 11 августа огнестрельного ранения головы брестчанина Геннадия Шутова после судмедэкспертизы отдали родным. Об этом TUT.BY сообщила дочь Геннадия Анастасия Баранчук. Сейчас катафалк с гробом Шутова направляется в Жабинку, там его завтра похоронят. Катафалк сопровождают байкеры: Геннадий был одним из них.





В справке о смерти Шутова сказано, что непосредственной ее причиной стал травматический отек головного мозга. Это было установлено судмедэкспертом во время вскрытия. Основная причина смерти — травматическое внутримозговое кровоизлияние.

В документе также указывается код внешней причины по шифру международной классификации болезней (МКБ-10): Y22 — «повреждение в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями». В этот блок МКБ-10 включаются случаи, когда доступной информации недостаточно, чтобы эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений.



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Напомним, 44-летний Геннадий Шутов умер 19 августа в военном госпитале Минска. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа возле дома № 334 на улице Московской. В это время в городе проходили стихийные массовые протесты.

Сначала его доставили в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете транспортировали в Минск с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».

По информации Следственного комитета, во время протестов 11 августа в Бресте его «непреднамеренно ранили в голову из оружия при нападении на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка».

Родственники погибшего с такой версией не согласны. Они настаивают, что Геннадий ни в каких массовых беспорядках не участвовал, по характеру был спокойный и уравновешенный, работал дальнобойщиком.

У погибшего остались пятеро детей.