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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Э.Запашный о Тихановской: "Уехала в Литву в целях собственной безопасности и оттуда призывает людей идти на баррикады!" Белорусы сами способны разобраться в ситуации. А действия так называемых оппозиционных лидеров и телеграм-каналов вызывают все большее непонимание и недоумение...

Белорусы сами способны разобраться в ситуации. А действия так называемых оппозиционных лидеров и телеграм-каналов вызывают все большее непонимание и недоумение у многих, и не только в нашей стране. "Уехала в Литву в целях собственной безопасности и оттуда призывает идти на баррикады!" - Эдгард Запашный высказался о первых, кто предаст.