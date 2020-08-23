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Э.Запашный о Тихановской: "Уехала в Литву в целях собственной безопасности и оттуда призывает людей идти на баррикады!"

23.08.2020 20:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы сами способны разобраться в ситуации. А действия так называемых оппозиционных лидеров и телеграм-каналов  вызывают все большее непонимание и недоумение у многих, и не только в нашей стране. "Уехала в Литву  в целях собственной безопасности и оттуда призывает идти на баррикады!"  - Эдгард Запашный высказался о первых, кто предаст.
 
 
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Белорусы сами способны разобраться в ситуации. А действия так называемых оппозиционных лидеров и телеграм-каналов  вызывают все большее непонимание и недоумение...
 
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