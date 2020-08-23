Минчане снова жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Читатели Sputnik сообщили в редакцию о сбоях при попытке выхода в интернет вечером в воскресенье, жалобы поступали от абонентов разных операторов связи. При этом с домашним интернетом и WI-FI трудностей не возникало, сообщали жители города.

Минчане жаловались на полное отсутствие доступа в интернет с мобильных устройств в разных районах города, либо на то, что подключение происходило с затруднениями, не обновлялись сайты, не работали мессенджеры в смартфонах.

В Минске в воскресенье днем проходила многотысячная акция протеста . Протестующие во второй половине дня собрались у Дома правительства, где минутой молчания почтили память погибших во время уличных столкновений. Затем колонна направилась к стеле "Минск город-герой", куда пришли и представители Координационного совета оппозиции.

После этого часть собравшихся вернулась в центр города, а другая направилась к площади Государственного флага рядом с Дворцом Независимости. Там было выставлено оцепление со спецтехникой ― водометами и машинами "Рубеж". Участники акции начали расходиться от резиденции.

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