|
Минчане снова жалуются на проблемы с мобильным интернетом
24.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Читатели Sputnik сообщили в редакцию о сбоях при попытке выхода в интернет вечером в воскресенье, жалобы поступали от абонентов разных операторов связи. При этом с домашним интернетом и WI-FI трудностей не возникало, сообщали жители города.
© Photo : Белтелеком
Минчане жаловались на полное отсутствие доступа в интернет с мобильных устройств в разных районах города, либо на то, что подключение происходило с затруднениями, не обновлялись сайты, не работали мессенджеры в смартфонах.
В Минске в воскресенье днем проходила многотысячная
После этого часть собравшихся вернулась в центр города, а другая направилась к площади Государственного флага рядом с Дворцом Независимости. Там было выставлено оцепление со спецтехникой ― водометами и машинами "Рубеж". Участники акции начали расходиться от резиденции.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О проблемах с доступом во всемирную сеть через мобильный интернет в Минске сообщали вечером в воскресенье абоненты разных операторов связи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)