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Минчане снова жалуются на проблемы с мобильным интернетом

24.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Читатели Sputnik сообщили в редакцию о сбоях при попытке выхода в интернет вечером в воскресенье, жалобы поступали от абонентов разных операторов связи. При этом с домашним интернетом и WI-FI трудностей не возникало, сообщали жители города. 

© Photo : Белтелеком
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Минчане жаловались на полное отсутствие доступа в интернет с мобильных устройств в разных районах города, либо на то, что подключение происходило с затруднениями, не обновлялись сайты, не работали мессенджеры в смартфонах.

В Минске в воскресенье днем проходила многотысячная акция протеста. Протестующие во второй половине дня собрались у Дома правительства, где минутой молчания почтили память погибших во время уличных столкновений. Затем колонна направилась к стеле "Минск город-герой", куда пришли и представители Координационного совета оппозиции. 

После этого часть собравшихся вернулась в центр города, а другая направилась к площади Государственного флага рядом с Дворцом Независимости. Там было выставлено оцепление со спецтехникой ― водометами и машинами "Рубеж". Участники акции начали расходиться от резиденции.

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Теги: Минск
 
 
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О проблемах с доступом во всемирную сеть через мобильный интернет в Минске сообщали вечером в воскресенье абоненты разных операторов связи.
 
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