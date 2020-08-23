Скорость мобильного интернета в Минске снижена по требованию госорганов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Белорусские операторы связи сообщили своим клиентам о том, что вынуждены снизить пропускную способность своих сетей. У ряда провайдеров не работают мессенджеры, соцсети и внешние ресурсы.

Такие меры предприняты "по требованию госорганов ― в связи с обеспечением национальной безопасности.

"Уважаемые абоненты! К сожалению, по требованию госорганов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 в некоторых районах г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", ― сообщил пользователям сотовый оператор А1, запись появилась в Twitter -аккаунте сотовой компании.

О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно, сообщил оператор. В компании также принесли извинения пользователям и высказали надежду на скорое восстановление обслуживания.

Ранее в редакцию Sputnik в Минске поступили сообщения от читателей о проблемах с доступом в мобильный интернет.

Напомним, в Минске в воскресенье днем проходила многотысячная акция протеста. Протестующие во второй половине дня собрались у Дома правительства, затем направились к стеле "Минск город-герой", а после ― к площади Государственного флага рядом с Дворцом Независимости. Там было выставлено оцепление со спецтехникой ― водометами и машинами "Рубеж". Участники акции постепенно разошлись от резиденции.

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