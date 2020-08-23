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Уставшие от беспорядков и протестов люди выходят на центральные площади городов страны и райцентров
23.08.2020 21:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУставшие от беспорядков и протестов. Мечтающие сохранить мир и спокойствие в стране. Тысячи неравнодушных людей всю неделю выходили на центральные площади десятков городов страны и даже райцентров, чтобы выразить свою гражданскую позицию
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Уставшие от беспорядков и протестов. Мечтающие сохранить мир и спокойствие в стране. Тысячи неравнодушных людей всю неделю выходили на центральные площади...
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