ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уставшие от беспорядков и протестов люди выходят на центральные площади городов страны и райцентров

23.08.2020 21:51 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Уставшие от беспорядков и протестов. Мечтающие сохранить мир и спокойствие в стране. Тысячи неравнодушных людей  всю неделю выходили на центральные площади десятков городов страны и даже райцентров, чтобы выразить свою гражданскую позицию на митингах в поддержку мира, безопасности и спокойствия в родной Беларуси. Люди самых разных возрастов, многие приходили с семьями в полном составе. "Хотим спокойной жизни!", "За батьку", "За Беларусь". Самый популярный лозунг - "Любимую не отдадим". Да, белорусы показали, что хотят сохранить все то, что так кропотливо строили последние 26 лет. И ведь гордиться есть чем - об этом напомнили и сами участники акции - среди них десятки трудовых коллективов. Вообще, митинги "За Беларусь" проходили в атмосфере настоящего праздника, который подхватили и за рубежом - в соседних Киеве, и в Вильнюсе люди тоже вышли в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко. Но что рассказывать. Это - надо видеть!

Самый популярный лозунг - "Любимую не отдадим"

"Любимую не отдадим" - в едином порыве скандировала всю неделю, вся Беларусь: от столицы и крупных областных центров до самых небольших и уютных городков. В этом списке десятки населенных пунктов: Лунинец, Шклов, Ганцевичи, Климовичи. В Старых Дорогах  такого количества людей не видел ни одна политическая демонстрация.
Малые города – за нынешнюю Беларусь. И перемен им не надо. Местные жители знают, как за последние 26 лет активно строились больницы, школы, современное жилье. Появлялись новые рабочие места. По всей стране прошла газификация – голубой огонек зажегся во всех 118 районах Беларуси. Ломать не строить - все всё понимают.
Белорусы настолько трудолюбивы, что даже на акции - после работы. Сотрудники крупных предприятий тоже против насилия! И уж точно против раскачки страны и подрыва экономики.
Активными на этой неделе оказались и гомельчане, выступив против групп поддержки. Это когда у проходной завода несколько активистов поддерживают нескольких человек, которые бастуют, то есть не утруждаются, ничего не делают, но почему-то нуждаются в поддержке. Митинги за Беларусь стали настоящим праздником для жителей, уставших от беспорядков и протестов.

Люди устали от стихийных митингов, но нашли мирный способ с ними бороться. Здесь объединились все поколения

В Гомеле молодежь и работники предприятий пронесли символ единства нации - огромное полотнище государственного флага.Завидную активность белорусов позаимствовали и соседние страны. На митинги в поддержку Александра Лукашенко выходят и в Киеве, и в Москве, и в Варшаве, и в Вильнюсе. Беларусь давно воспринимается мировым сообществом как площадка для мирных переговоров, как уголок спокойствия и безопасности... 
Хочешь - лыжи, Хочешь - коньки. Окно возможностей для занятий и профессиональным, и любительским спортом в Беларуси открыто для всех. А после блестяще организованного чемпионата мира по хоккею в 2014-м спортсмены и олимпийцы просто не смогли остаться в стороне.

Масштабное и радостное событие - митинги в поддержку Беларуси сопровождались информационным шумом и фейками

Но реальная картина говорит сама за себя. И если в ненастные дни оппозиционную активность смыло дождем, то те, для кого Беларусь действительно любимая, не только выходили на улицы, но и участвовали вело- и авто пробегах. О желании сохранить единство нации, не потерять национальное достояние, о том, кто останется с нами и чей курс уверенно выбрали белорусы, было громко слышно всю неделю. 

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уставшие от беспорядков и протестов. Мечтающие сохранить мир и спокойствие в стране. Тысячи неравнодушных людей  всю неделю выходили на центральные площади...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мирные люди Беларуси переживают за судьбу своей страны и готовы отстаивать свою свободу и независимость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика