|
Интервью с директором Института Европы РАН Алексеем Громыко
23.08.2020 22:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеволюционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. А экономические и социальные достижения за четверть века просто обнулить. Это мнение директора Института Европы РАН Алексея Громыко. Кстати, он внук легендарного Мистера нет. Великий советский дипломат Андрей Андреевич Громыко говорил: "Лучше десять лет вести переговоры, чем один день войну". И эта фраза стала актуальной для современной Беларуси. А лицемерие в политике таким очевидным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Революционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. А экономические и социальные достижения за четверть века просто...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)