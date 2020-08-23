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Интервью с директором Института Европы РАН Алексеем Громыко

23.08.2020 22:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Революционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. А экономические и социальные достижения за четверть века просто обнулить. Это мнение директора Института Европы РАН Алексея Громыко. Кстати, он внук легендарного Мистера нет. Великий советский дипломат Андрей Андреевич Громыко говорил: "Лучше десять лет вести переговоры, чем один день войну". И эта фраза стала актуальной для современной Беларуси. А лицемерие в политике таким очевидным.

 
 
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Революционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. А экономические и социальные достижения за четверть века просто...
 
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