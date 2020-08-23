В Могилеве на Марш новой Беларуси вышли около двух тысяч человек. Милиция защищала облисполком

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 23 августа прошел Марш новой Беларуси. На улицы города вышли около 2 тысяч человек с флагами и плакатами. Есть и резолюция Марша в четырех пунктах. Один из них как раз был в тему — дать возможность собираться там, где люди хотят: в воскресенье милиция сначала просто перестала пускать горожан на площадь Ленина перед облисполкомом, а потом прогнала и тех, кто там был. Не обошлось без задержаний.





В 14.00 могилевчане начали собираться на проспекте Мира около здания облисполкома — так же, как и на Всебелорусский марш 16 августа .

Правда, в этот раз на стороне облисполкома появилась милиция. Там были припаркованы несколько автобусов, а также машина и мотоцикл ГАИ. А цепочка сотрудников милиции заблокировала доступ к памятнику Ленину. Кто из участников марша успел пройти, стоял с флагами и цветами вдоль проезжей части.

На площадь милиция людей не пускала — сотрудники стояли в оцеплении на выходах из подземного перехода. На вопрос журналиста TUT.BY один из патрульных милиционеров ответил, что люди, которые находятся на стороне площади Ленина, могут уйти, но к ним пройти нельзя. Другой милиционер из оцепления добавил, что перекрытие площади — «распоряжение облисполкома».













За полчаса в живой коридор вдоль проезжей части на проспекте Мира выстроились около 200 человек. Они скандировали «Уходи!» и «Жыве Беларусь!». С каждой минутой людей становилось больше.

Около 14.45 на площади Ленина появился замначальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков — он отвечает за общественную безопасность. Рыжанков руководил силовиками на площади около ТЦ «Атриум» 9 августа, отдавал приказы о задержании, а теперь скомандовал очистить площадь Ленина — и милиция оттеснила людей в подземный переход.





















Колонна отправилась гулять по городу — под музыку из передвижной колонки, с транспарантами и флагами — и государственными красно-зелеными и историческими бело-красно-белыми.

Дмитрий Петрович специально набросил на плечи красно-зеленый флаг, чтобы никто не разделял белорусов, «как это сейчас зачем-то стараются делать».





— Я не люблю Лукашенко. Не люблю бесплатно. И флаги тут совершенно не при чем. Просто бело-красно-белый флаг для меня — символ Беларуси без диктаторства, без Лукашенко. А когда он начал сталкивать лбами свои провластные митинги с непровластными, я принял решение показать, что мы едины таким образом, — сказал Дмитрий.

На мирные шествия 13-ый день подряд приходит ветеран военно-морского флота Александр Страх. Он отслужил более 20 лет и вышел на пенсию с правом ношения формы. Говорит, свою форму раньше надевал дважды в году — 9 Мая и в День военно-морского флота. А теперь вот уже вторую неделю — на мирные митинги.





— В эти особенные дни я надеваю ее с гордостью, потому что у нас были честь, честность на самом высоком уровне. Я горжусь своей формой, своей службой на флоте, — говорит пенсионер. — А тут увидел такое издевательство над людьми, такое зверство. Откуда оно у людей может быть, особенно у белорусов? Кто их [силовиков] воспитывал? Кто их папа-мама? Как они [силовики] своим мамам, сестрам в глаза смотрят после этих издевательств и зверств?

Александр Страх начал ходить на митинги с 11 августа, «когда увидел, что народ активный». А форму надевает специально, чтобы привлечь военных ветеранов армии и флота. Говорит, один, увидев его, съездил домой, надел форму и вернулся — присоединился к колонне.

















Ветеран выходит на митинги в первую очередь против насилия и зверств. Говорит, что в Беларуси, в стране в центре Европы, где «живет очень умная и грамотная молодежь», такие зверства и явные нарушения со стороны силовиков недопустимы.

— Я выхожу на эти акции для молодежи. Я хочу, чтобы они жили в правовом государстве, где соблюдается закон. Чтобы произошли, наконец, перемены. Чтобы прекратилась ложь на всех уровнях — среди чиновников, в милиции, в судах.

Колонна могилевчан прошла по улице Первомайской и остановилась на площади Славы. Тут люди общались, слушали живую музыку и смотрели, как могилевчанки танцуют белорусские танцы. Затем люди собрались и снова пошли в центр города — к площади Ленина.

Теперь уже на каждом входе в подземный переход на пересечении проспекта Мира с улицей Первомайской стояли милиционеры, некоторые с мегафонами, и сотрудники в штатском, которые снимали всех на видеокамеры.

Люди подходили к милиционерам и спрашивали, можно ли пройти, — вид людей в форме их настораживал. Кто-то выкрикивал «Позор!».

В итоге колонна перестроилась и отправилась вдоль проспекта Мира в сторону улицы Космонавтов, дошла до памятника танку на улице Якубовского. Снова развернулась, прошествовав до гостиницы Могилев.





























Около 19.00 митинг завершился. Но без задержаний не обошлось. Волонтеры лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» сообщили , что между драмтеатром и площадью Славы «из автомобиля сотрудники милиции вытащили участника марша Дмитрия Бакуновича и закинули в микроавтобус». По предварительной информации, Бакуновича доставили в Ленинский РОВД для беседы.

Во время митинга среди его участников ходил текст резолюции Марша новой Беларуси. В нем были требования привлечь к ответственности силовиков, которые применили насилие в отношении мирных граждан, и тех, кто этот приказ отдавал. Также было требование привлечь к ответственности председателей всех избирательных комиссий на президентских выборах-2020 и причастных к фальсификациям.





От жителей Могилева было 4 пункта требований:

дать возможность людям легально проводить массовые мероприятия во всех удобных для населения местах в удобное время с предоставлением им для этого звукоусиливающей аппаратуры, обеспечив бесплатное сопровождение медуслугами, милицией, коммунальными службами;

дать возможность жителям высказываться на телевидении, на радио, в газетах без цензуры;

исполнительным комитетам принять меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовках;

прекратить издеваться над народом и добровольно-принудительно, с применением угроз и расходованием бюджетных средств сгонять и свозить людей на провластные митинги.



