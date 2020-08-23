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Мирные люди Беларуси переживают за судьбу своей страны и готовы отстаивать свою свободу и независимость
23.08.2020 21:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто настроение и твердая позиция белорусов - мирных людей, которые действительно переживают за судьбу своей страны и готовы отстаивать свою свободу и независимость.
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Мирные люди Беларуси переживают за судьбу своей страны и готовы отстаивать свою свободу и независимость
Это настроение и твердая позиция белорусов - мирных людей, которые действительно переживают за судьбу своей страны и готовы отстаивать свою свободу и...
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