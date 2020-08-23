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Что предлагает белорусам программа оппозиционного штаба
23.08.2020 22:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо пунктам посмотрим, что же предлагает белорусам альтернативная сторона. Программа так называемого оппозиционного штаба опубликована в начале недели. В ней описывается то, какой должна стать наша с вами жизнь в ближайшие годы. И эйфории там нет! В основном - расходы и потеря наработанных десятилетиями производственных цепочек. У любого человека возникает вопрос - а кто будет за все это платить? И вы понимаете - платить, разумеется, будем мы с вами. И не только налогами, но и понижением уровня жизни. Стоит отметить: увидев первую реакцию общества, штаб всеми силами теперь открещивается от этого документа. Его удалили со всех ресурсов, но интернет помнит все.
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По пунктам посмотрим, что же предлагает белорусам альтернативная сторона. Программа так называемого оппозиционного штаба опубликована в начале недели. В ней...
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