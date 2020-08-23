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А. Лукашенко о западе Беларуси: "Наша земля!"

23.08.2020 21:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Без потрясений и слома. Минск, Гомель, Могилев, Брест и многие-многие другие города и райцентры выходят на митинги за Беларусь. В поддержку мира, спокойствия и безопасности. Десятки тысяч людей в разных точках республики подтверждают - их выбор в пользу последовательного развития страны.
Накануне к параду акций поддержки присоединился и Гродно. Рядом с жителями областного центра был и Александр Лукашенко. "Наша земля!" - вот так просто сказал президент о западе Беларуси. Эти слова как никогда актуальны. За ними не просто красивая и богатая историей область Беларуси. За этой короткой фразой  больше миллиона человек, которых эта земля кормит, дает работу и повод гордиться своей Родиной.

А. Лукашенко о западе Беларуси: "Наша земля!"


Люди собрались и высказали слова поддержки в ответ на события в стране. Это естественная реакция на попытки  раскачать обстановку оппонентами власти. Социальный водораздел - это то, на чем сейчас пытаются выплыть проводники альтернативных взглядов. Почему так опасно делить людей на своих и чужих? Почему в Гродно, на западных рубежах нашей страны, важно говорить и повторять самую простую истину: мы один народ. Александр Лукашенко говорил с людьми именно об этом. Люди едины в желании сохранить стабильность. Как и в каждом областном центре, звучит один лейтмотив: "Хотим спокойной жизни!". Во время выступления президента в Гродно на площади Ленина собралось больше 20 тысяч человек. Александр Лукашенко рассказал людям о решении назначить Владимира Караника (который до этого руководил Минздравом) на пост губернатора Гродненской области. Кандидатуру предложили во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета. Они проголосовали в поддержку этого назначения.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Без потрясений и слома. Минск, Гомель, Могилев, Брест и многие-многие другие города и райцентры выходят на митинги за Беларусь. В поддержку мира, спокойствия и...
 
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