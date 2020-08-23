Священник, артисты и бабушки с народом. Витебляне прошли «Маршем свободы», несмотря на автозаки

Источник материала: Tut.by

В воскресенье Витебск снова митинговал. Милиция не разрешила горожанам стоять на площади Победы, тогда не согласные с итогами выборов устроили «Марш свободы» по центральным улицам. Поначалу в нем было примерно 300 человек, но по пути к ним все присоединялись и присоединялись люди. В итоге колонна разрослась примерно до 2 тысяч человек.

К 14 часам на площади Победы собралось от силы несколько десятков человек. Но на улице Калинина уже стояли автобусы с милицией, а рядом с монументом «Три штыка» дежурили «космонавты» и автозаки.

Когда людей пришло больше, к ним обратился милиционер — с текстом, который протестующие уже знают наизусть:

— Уважаемые граждане! Место для мероприятия, на котором вы находитесь, не санкционировано горисполкомом. Просим разойтись и не нарушать законодательство. В противном случае вы будете привлечены к ответственности.





Несколько человек попытались объяснить милиционерам, что в этот понедельник на встрече с парламентерами от горожан губернатор Николай Шерстнев пообещал , что в Витебске на мирных акциях протеста не будут никого задерживать.

— Нам таких указаний не поступало, — отрезал милиционер. — Вы подавали заявку властям на свое мероприятие? Нет. Тогда еще раз просим: не нарушайте законодательство о массовых мероприятиях.

Люди стояли в нерешительности: что делать? И тут на площадь пришел первый мужчина с бело-красно-белым флагом. Ему зааплодировали. Остальные горожане тоже осмелели: из сумок и рюкзаков стали доставать припрятанную БЧБ-символику.

В конце концов витебляне решили покинуть площадь и пошли вниз по улице Ленина. По пути к ним присоединялись новые люди.





Остановились на площадке возле ТЦ «Марко-сити». Так называемая «пирамида» тоже уже стала приметной точкой на карте протестного Витебска: здесь в начале лета собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты.

Возле «пирамиды» люди постояли примерно четверть часа, за это время количество протестующих заметно увеличилось.

Автомобили сигнали в знак солидарности. Но водителей, которые включают сирены, когда видят демонстрантов, в Витебске стало гораздо меньше, чем в в первые дни протестов.



Витебские верующие молятся за мир в Беларуси. В центре — греко-католический священник Алексей Воронко

Пока одни хлопали в ладоши и скандировали: «Уходи!», «Лукашенко в автозак!», «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!», другие молились. Это была группа верующих разных конфессий: католики, греко-католики, православные. Идя в колонне, они пели гимн «Магутны Божа».

Отец Алексей (Воронко), священник витебского греко-католического прихода, рассказал TUT.BY:

— Я тут і як святар, і як грамадзянін. Хачу засведчыць людзям, што царква не маўчыць. Царква — гэта не проста муры з крыжамі, царква — там, дзе людзі. Мы молімся не толькі ў храмах, а выходзім і робім гэта разам з людзьмі. Царква не можа быць ўбаку, калі памнажаецца грэх. Хтосьці скажа, што мы лезем у палітыку, хоць у ёй не разбіраемся. Але царква — эксперт у тым, што ёсць дабро, а што ёсць зло. І калі ўлада размаўляе з людзьмі на мове страху, пагроз, гвалту, падману — царква не павінна маўчаць.

Инженер-строитель Оксана Буйко, хоть и «технарь», но отлично владеет родным языком. Она говорит, что после 9 августа не может «спакойна спаць, есці, піць, жыць»:

— Два тыдні гляджу навіны і мяне абураюць адносіны нашай улады да народа. Хачу, каб мы аднойчы мы прачнуліся ў краіне, дзе можна гаварыць, думаць — і не баяцца, што заўтра за табой прыйдуць. Што мы тут — буянім, нешта б’ем, кідаем камяні? Мы стаім мірна і выказваем свае думкі. Вельмі хочацца, каб тыя пакуты, праз якія прайшлі сотні збітых міліцыяй беларусаў, не былі дарэмныя. Таму людзі павінны абудзіцца, падняцца са сваіх канап і выходзіць на плошчы сваіх гарадоў - на мірныя пратэсты.





Помните Евгения Гуцалова — парня, который прошлым летом за 10 дней пробежал 650 км с севера на юг Беларуси, а этой зимой провел на беговой дорожке сутки ? Его мы тоже встретили в колонне протестующих.

— Надоел беспредел, надоело вранье, которое мы слышим уже 26 лет. Нельзя спокойно смотреть на то, как избили людей. Простить это нельзя. Надо добиваться справедливости. И мы сможем этого добиться. Пусть Лукашенко не говорит, что на протестах собираются одни алкоголики и наркоманы. Значит, сейчас перед вами — первый алкоголик и наркоман, — смеется Женя, человек, который бегает на ультрадлинные дистанции.



Мечислав Добрянский

Наряд 18-летнего Мечислава Добрянского сразу бросается в глаза: он — в белой рубашке, с яркой «бабочкой», цветком в кармане и бело-красно-белым значком на пиджаке:

— Я студент Академии управления при президенте, как бы ни было это иронично. Я хочу насладиться здесь видом свободных людей. Ведь свобода — это самая большая ценность, которая у нас есть. У меня есть любимый флаг — значок с ним у меня на лацкане. Бело-красно-белый у меня ассоциируется с белорусской культурой и историей. С ним связана целая веха в судьбе народа, за него были многие наши известные литераторы: от Янки Купалы, Якуба Коласа до Владимира Короткевича и Василя Быкова. Нынешний государственный флаг — по сути искусственное образование. Но сейчас неважно, под каким мы флагом сюда пришли. Главное, чтобы мы добились демократических перемен и правды.









От «пирамиды» колонна двинулась вверх по проспекту Фрунзе. Количество участников росло, как тесто на дрожжах. В шествии было уже примерно 2 тысячи человек: когда «голова» уже подходила к медуниверситету, «хвост» еще был на площади Свободы.

Впереди шли медики в белых халатах.

На марш вышли и актеры-коласовцы — в знак солидарности с минскими коллегами-купаловцами и всеми белорусами, кто не согласен с итогами выборов президента. Артисты держали плакат «Людзьмі звацца! (Янка Купала)».

Люди несли и бело-красно-белые, и красно-зеленые флаги и шарики. У одной девушки был необычный флаг — две белые полосы и посередине клетчатая. Или не хватило красной ткани на БЧБ (в витебских магазинах, говорят, уже разобрали шелк этих цветов), или это была «Шотландия с народом», как шутили горожане.

Витебляне становятся креативнее и креативнее в «сочинении» надписей на плакатах: «Баларусы (-кі) — сіла, рэжым — магіла», «Мы стали известнее, чем Иисус», «Конституция не мемуары», «Любовь победит пандемию зла», «2+1 = 80», «Насильно мил не будешь», «Лжец liar», «Галоднаму не даюць хлеба. Ягоны хлеб аддаюць салдату, які страляе ў яго за тое, што ён галодны».









Алексей пришел с плакатом, который сам нарисовал. На нем дружно взялись за руки две девушки, на плечах у одной — БЧБ, у второй — государственный флаг.

— Белорусам не надо враждовать, мы должны сейчас объединиться. Потому что мы все хотим одного — мира в нашей стране и новых честных выборов. На обратной стороне своего плаката я написал текст нашего гимна «Мы беларусы, мірныя людзі». Потому что белорусам никогда не была свойственна вражда. На такой плакат меня, в частности, вдохновило шествие под барабаны , которое прошло в Витебске в пятницу. Там были участники с двумя разными флагами, и все прошло дружно, никто никого не прогонял, не ссорился из-за разной символики.





В колонне идет целая семья — Кирилл, Роксана и их дети Ксюша, Костя, Дима. Самого младшего, годовалого, папа везет в коляске, мама ведет за руки старших.

— Мы категорически не согласны с тем, что творится в нашей стране. Не должно быть насилия над людьми, лжи и фальши, — говорит Роксана. — Белорусы — добрые, мирные люди, и мы не хотим, чтобы нас обманывали. Мы хотим, чтобы наши голоса на выборах считали честно. И чтобы нам было не страшно выйти на улицу. Я не хочу бояться, что моего мужа ни за что схватят в автозак и мои дети останутся без кормильца. Моего близкого друга задержали 9 августа. И мы трое суток обзванивали все больницы, РОВД. Случайно выяснили, что он попал в Жодино. Мы туда ездили — и близко прочувствовали весь тот ужас, который всколыхнул Беларусь.

Около половины четвертого демонстранты свернули с проспекта Фрунзе на улицу Смоленскую. На балкон одного из домов вышла пенсионерка. Ее приветствовали новым импровизированным лозунгом: «Бабушки с народом!».

Еще одна картинка с улицы Смоленской. Пожилая женщина подошла к окну в квартире и прислонила к стеклу плакат «Я, мы за честные выборы». В другой руке она держала белорусский исторический флаг.

Одна девушка вывесила БЧБ-флаг в окно, ее приветствовали демонстранты.





В пятом часу колонна свернула с улицы Смоленской на Московский проспект. Пошли в сторону площади Победы — откуда и началось шествие.

Площадь Победы заставили автозаками и другим милицейским транспортом, поэтому горожане не заходили на нее, а миновали через подземный переход.

Демонстранты прошли по проспектам Черняховского и Строителей. Лозунги становились все жестче: «Ермошину в тюрьму», «Саша, ты уволен!», «Караева на нары!».

По центру города митингующие ходили еще довольно долго — несмотря на дождь.





В воскресенье в Витебске должен был состояться музыкальный перформанс на улице Толстого. Однако его отменили: одному из организаторов — Владимиру Булавскому, сообщили, что милиция будет задерживать тех, кто придет на концерт. В понедельник Владимир пойдет договариваться с властями, чтобы культурное мероприятие все же разрешили.

— Шмат хто мяне ведае па дзейнасці «Будзьма беларусамі», Vitebsk4me, праз гарадскія праекты, каторыя мы некалькі год рабілі супольна з аддзеламі ідэалогіі і культуры, адукацыі, спорта і турызма, з адміністрацыямі раёнаў Віцебска. Дык вось тое, што зараз нам не дазваляюць рабіць такія івэнты, вельмі добра адлюстроўвае, што насамрэч гарадской адміністрацыі важны не дыялог у грамадстве, а проста выкананне паручэнняў з «высокіх кабінетаў». Баяцца даць права на рэалізацыю канстытуцыйных правоў гараджанам, пры гэтым праводзячы за бюджэтныя сродкі масавы мітынг за прэзідэнта ў Летнім амфітэатры — гэта фактычна падзел народа па прынцыпу лаяльнасці. Таму хай не кажуць, што з-за мяжы тут кіруюць падзелам беларусаў на сваіх і чужых. Вельмі спадзяюся, што заўтра мы зможам прыйсці да кансэнсусу ў пытанні арганізацыі падзей на гарадскіх прасторах і паспеем зладзіць наш музычны перформанс, — сообщил в соцсетях Владимир Булавский.





Мужчина в троллейбусе, в котором журналист TUT.BY ехала домой с «Марша свободы», возмущался:

— По улицам и площадям ходят несчастные ненормальные люди. Им нечего делать, вот и ходят. Я — за советскую власть, за власть Лукашенко, с ним в стране процветание.

— А то, что по приказу вашего Лукашенко у нас избивали и калечили людей, это как, по-вашему, нормально? — спросила у него девушка, одна из пассажирок.

— Никто никого не бил. Это все происки оппозиционных газет, — уверенно заявил мужчина.

— Ну или фотошоп, да? — рассмеялась девушка и вышла на остановке, чтобы присоединиться к демонстрантам.



